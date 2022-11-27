Снігом завалить всіх: в Україну несуться морози і шторм

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні взимку буде з великими морозами і снігопадами. Однак зима все ж прийде за розкладом.

Як пише народний синоптик Станіслав Щедрін, незабаром настане грудень, і вже другого числа в Україні прогнозується прихід стійкої зимової погоди з невеликими морозами і сонячними проясненнями.

По всій території України, за винятком південних регіонів, денна температура повітря коливатиметься в межах від -2 до -4 градусів за Цельсієм, проте вночі стовпчик термометра опуститься місцями до -7 і навіть -14 градусів.

При цьому в прогнозі погоди від синоптика говориться, що з початком зими нарешті припиняться опади, замість яких переважатиме малохмарна і суха погода з сонячним небом.

Погода на грудень в Україні

Як повідомляють синоптики, середня температура буде в межах від -2 до +3 градусів і вище. Грудень буде теплим і м'яким місяцем, проте лише з 6 по 12 грудня прогнозуються незначні морози.

У той же час Новий рік українці, швидше за все, будуть зустрічати з мокрим снігом і відлигою, пише Апостроф.

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Погода на січень в Україні

Середня місячна температура на півдні України очікується в межах +1...+2 градуси, а на північному сході та сході -2...-3 градуси.

Стійкі, але незначні морози спостерігатимуться 5-6, 14-15, 27-28 січня. Майже постійно буде сніг або мокрий сніг, а вже з 25 січня - снігопади.

Сильні снігопади і мороз

Справжня зима все ж відвідає Україну в кінці січня і початку лютого. Температура повітря вночі в деяких регіонах впаде до -15...-20 градусів і буде йти сильний сніговий шторм.

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