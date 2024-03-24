"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

Володимир Зеленський домовився з Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою угоди про безпеку.

https://glavred.net/ukraine/moshchnaya-podderzhka-zelenskiy-nameknul-na-pomoshch-ispanii-v-usilenii-pvo-10552697.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів переговори з Педро Санчесом / Колаж: Главред, Фото: АрміяInform, Facebook/pedro.sanchezperezcastejon, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Іспанією.

"Обговорили необхідність України в посиленні протиповітряної оборони. Зосередилися також на двосторонньому співробітництві та співпраці на рівні ЄС", - написав Зеленський у Telegram за підсумками розмови.

Також співрозмовники приділили увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися співпрацювати над заохоченням більшої кількості країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

відео дня

"Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема, за нещодавній значний пакет військової допомоги... Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни та народу, що надає нам спільної та твердої віри в те, що життя переможе в Україні та в усій Європі", - написав Зеленський.

Іспанія допоможе Україні в боротьбі з РФ

Прем'єр Іспанії Педро Санчес у неділю заявив, що у 2024 році його країна надасть для України нові можливості для захисту від російської агресії.

"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки", - написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що в неділю ввечері розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, якому підтвердив "тверду підтримку Іспанії доти, доки це необхідно".

"Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого і міцного миру, який поважає основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтримуємо майбутній Мирний саміт, який повинен мати широку міжнародну підтримку", - підсумував Санчес.

/ @sanchezcastejon

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше - до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Раніше повідомлялося, що Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Як повідомлялося раніше, Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред