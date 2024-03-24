УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

Олексій Тесля
24 березня 2024, 21:43
Володимир Зеленський домовився з Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою угоди про безпеку.
Зеленський, Санчес
Володимир Зеленський провів переговори з Педро Санчесом / Колаж: Главред, Фото: АрміяInform, Facebook/pedro.sanchezperezcastejon, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Іспанією.

"Обговорили необхідність України в посиленні протиповітряної оборони. Зосередилися також на двосторонньому співробітництві та співпраці на рівні ЄС", - написав Зеленський у Telegram за підсумками розмови.

Також співрозмовники приділили увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися співпрацювати над заохоченням більшої кількості країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

відео дня

"Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема, за нещодавній значний пакет військової допомоги... Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни та народу, що надає нам спільної та твердої віри в те, що життя переможе в Україні та в усій Європі", - написав Зеленський.

Іспанія допоможе Україні в боротьбі з РФ

Прем'єр Іспанії Педро Санчес у неділю заявив, що у 2024 році його країна надасть для України нові можливості для захисту від російської агресії.

"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки", - написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що в неділю ввечері розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, якому підтвердив "тверду підтримку Іспанії доти, доки це необхідно".

"Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого і міцного миру, який поважає основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтримуємо майбутній Мирний саміт, який повинен мати широку міжнародну підтримку", - підсумував Санчес.

Скріншот
/ @sanchezcastejon

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше - до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Раніше повідомлялося, що Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Як повідомлялося раніше, Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини Іспанії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський - про атаку РФ: ворог застосував понад тисячу ракет, дронів і авіабомб

Зеленський - про атаку РФ: ворог застосував понад тисячу ракет, дронів і авіабомб

22:40 Політика
Колону розбили на шматки: танкісти ЗСУ майстерно відбили ворожий штурм

Колону розбили на шматки: танкісти ЗСУ майстерно відбили ворожий штурм

22:27 Україна
"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

21:43 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям 23717

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими 20712

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України 13575

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування 10832

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

Останні новини

23:16

Хто такий "халамидник": мовознавець дав неочікувану відповідь

22:40

Зеленський - про атаку РФ: ворог застосував понад тисячу ракет, дронів і авіабомб

22:27

Колону розбили на шматки: танкісти ЗСУ майстерно відбили ворожий штурмВідео

22:04

Знайти 3 помилки за 12 секунд зможуть лише генії: загадка для найкмітливіших

21:43

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

Повітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідуєПовітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідує
21:41

У Харкові - ситуація найгірша: в Укренерго закликали чотири регіони економити світло

21:34

Поляки праві: ну летить собі російська мирна ракета - хай летить!Погляд

20:55

"Ситуація в Україні дуже важка": коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу

20:32

Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі

Реклама
19:58

Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

19:38

Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

19:31

Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

18:48

"Вони нас будуть, як куріпок...": російський актор зганьбився путінською маячнею

18:29

"Кораблі Путіна тонуть": у Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ

18:25

Теракт у Крокусі: загинув член команди гурту Пікнік

18:23

У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії: де і коли не буде світла

18:04

Чорноморський флот РФ найближчим часом знищать: військовий ЗСУ зробив заяву

17:26

Росія знищила усі трансформаторні підстанції в одному з міст-мільйонників

17:21

Есхакзай дивно відреагувала на одруження і батьківство Віталія Козловського

17:20

Штурмовиків РФ спалили разом із технікою: ворога "перемололи" на двох напрямках

Реклама
17:15

Україна здатна перемогти у війні: топ-керівник НАТО назвав головну умову

16:39

Максим Галкін прокоментував теракт у Крокусі

16:14

У РФ великі втрати: ЗСУ жорстко пошматували росіян – ворога відкинули на півдні

16:10

Удари дронів по НПЗ Росії: зупинено роботу ще одного підприємства, деталі

15:52

Виробники це приховують: в чому різниця між соком та нектаром - знають не всіВідео

15:16

"Путін – брехун": Кремль намагається пов'язати Україну з бійнею під Москвою – Кулеба

15:09

Весь графік червоний: Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця

14:29

Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиків

14:13

"Несила більше мовчати": Лілія Ребрик розкрила значення імені третьої доньки

14:11

"Захоплююся силою": хвора на рак Шеннен Доерті звернулася до Кейт Міддлтон

14:01

Кого не можна пускати в дім, щоб вони не принесли біду: прикмети дня

13:33

Дружині-фігуристці Пєскова "натикали" в Мережі за теракт у "Крокусі"

13:20

Росіяни можуть почати виведення військ з Донецька: полковник ЗСУ назвав умову

13:10

Не тільки кораблі: у Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму

12:22

"Збили б російську ракету, залети та далі": заява Міноборони Польщі

12:21

Інтенсивність боїх в районі Авдіївки зменшилась: офіцер ЗСУ назвав причини

12:12

Олена Зеленська звернулася до онкохворої Кейт Міддлтон від імені українців

11:35

Знищили тисячі росіян разом з технікою: в ЗСУ повідомили про успіхи на фронті

11:29

Удар Росії: атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей

10:59

Чому людям за кордоном можуть виплатити пенсії: пояснення експертів

Реклама
10:42

Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в СевастополіВідео

10:40

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

10:40

Є прильоти: Росія атакувала Львівщину ракетами "Кинджал" - ОВА

10:20

Теракт у Підмосков'ї: Подоляк розповів про те, як зміниться ситуація на фронті

10:02

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

09:42

Фінансовий гороскоп на тиждень із 25 до 31 березня: Левам - розтрати, Терезам - прибуток

09:30

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

09:29

У Раді розповіли, що хочуть зробити з "обмежено придатними" до служби в ЗСУ

09:25

Росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалось збити

09:19

Гороскоп на тиждень з 25 до 31 березня: Тельцям - поїздки, Ракам - великий успіх

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти