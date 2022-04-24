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З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт Бандера

24 квітня 2022, 16:19

Напередодні свята Великодня в блозі кота був опублікований знімок Бандери на тлі пофарбованих яєць.

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Кіт Бандера / Instagram / kit_bandera

В українському сегменті Інтернету набирає популярність профіль кота на ім'я Бандера. Господарі позиціонують тварину як патріота України.

Відзначимо, що кіт Бандера має чорно-біле забарвлення. А в його профілі в Instagram вже більше 400 підписників і число шанувальників стрімко зростає.

"БандероКот з Прикарпаття. Вирощений на домашньому молоці і сметані. Сміливий і справедливий", - характеризують свого вихованця господарі Бандери.

Відзначимо, що на фото в своєму профілі кіт позує з касці ЗСУ, а також з іграшковим ПТРК Javelin.

Звернемо увагу, що напередодні свята Великодня в блозі кота був опублікований знімок Бандери на тлі пофарбованих яєць. Яйця пофарбовані в жовтий колір з синіми малюнками у вигляді потопаючого корабля, який йде у відомому напрямку, соняшнику, синього трактора, гусака і слів зі знаменитої пісні "Ой у лузі червона калина...".

  • Кіт Бандера
    Кіт Бандера Instagram/kit_bandera/
  • Кіт Бандера
    Кіт Бандера Instagram/kit_bandera/
  • Кіт Бандера
    Кіт Бандера Instagram/kit_bandera/
  • Кіт Бандера
    Кіт Бандера Instagram/kit_bandera/
  • Кіт Бандера
    Кіт Бандера Instagram/kit_bandera/

Раніше харків'янка Ганна, яка веде блог-мільйонник від імені свого кота Степана, вийшла на зв'язок, через два тижні після того, як зникла з Мережі.

Дівчина розповіла, що зараз вони в безпеці - волонтери допомогли вибратися їм з Харкова і перетнути кордон. З Польщі Степана і господиню переправили в безпечне місце у Франції.

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