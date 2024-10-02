З газом чи без: відомо, чи вистачить його обсягів українцям на зиму

Газової генерації в Україні майже немає, зазначив Харченко.

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Ситуація із газом в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія все частіше атакує енергетику України. Через це є багато побоювань та прогнозів щодо того, яка зима чекає на українців – зі світлом чи без. В той же час, важливим питанням є і те, яка ситуація в Україні із газом, та чи вистачить його, щоб пройти зиму. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

Він зауважив, що особисто у нього жодних побоювань щодо обсягів газу немає.

"У нас достатньо газу, резервів, і саме з точки зору кількості газу, я не бачу проблем. Газової генерації у нас майже немає - у нас є тільки трохи когенераційних потужностей у великих містах (переважно в Києві). А якщо немає чим вражати, тому газова генерація і невразлива", - сказав експерт.

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Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Удари РФ по енергетиці України - що відомо

Нагадаємо, 26 вересня, російські окупанти атакували безпілотниками енергооб’єкти в кількох регіонах України. Зокрема, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що енергетику України чекають нові ракетні та дронові атаки від Росії. За його словами, терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що країна-агресорка Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави.

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