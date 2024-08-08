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"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

Альона Вороніна
8 серпня 2024, 11:47
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Спрогнозувати наслідки подальших російських ударів не може ніхто. Брешуть і ті, хто каже, що найгірше позаду, і ті, хто прогнозує апокаліпсис.
'Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть': міністр енергетики зробив гучну заяву
Міністр енергетики зробив гучну заяву/ коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНІАН

Країна-агресорка Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Проте наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати.

Тому зараз зарано казати, що найгірше позаду. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції, пише OBOZ.UA. Він наголосив, що наразі єдиним чинником, який впливає на стан енергосистеми, є масштабність ударів російських окупантів.

"Чи ми пройдемо без обстрілів, які завдадуть суттєвий вплив на систему – точно так. Чи можуть ці обстріли завдати суттєвий вплив – це важко передбачати. Єдине, що сьогодні може вплинути на стан – це масштабність ударів саме по енергетиці. І не сам факт удару, а вплив цього удару безпосередньо на енергосистему", – зазначив міністр енергетики.

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Він наголосив, що важко передбачати потенційні обстріли та шкоду від них. Тому, за якого словами, у цій ситуації не варто бути ні занадто оптимістичними, ні занадто песимістичними.

"Ті експерти, які говорять, що найгірше позаду – вони брешуть. Ті, хто каже, що нас очікує апокаліпсис – і вони брешуть. Бо не знають ні ті і ні ті. Тому що спрогнозувати наслідки ударів не може ніхто", – заявив Галущенко.

Хто такий Герман Галущенко?

Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні знову будуть відключати світло – у Міненерго зробили важливу заяву. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми.

Водночас повідомилося, що відключати світло будуть не у всіх – стало відомо, для кого не діятимуть графіки. Держава стимулює енергетичну автономію бізнесу і не всім будуть вимикати світло. Графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.

Також повідомлялося, що українцям в серпні знову можуть вимикати світло. Відключення світла в Україні можуть повернутися вже в серпні, особливо якщо температура підніметься до 30-40 градусів, розповів Олександр Харченко.

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