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З 1 жовтня жінки не зможуть виїжджати за кордон: хто потрапив до списку

4 вересня 2022, 19:05

Облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків, а тому і обмеження такі ж.

військовий облік, жінки військові
Військовий облік / УНІАН

Військовозобов'язані жінки з 1 жовтня повинні стати на облік. Мова про жінок, які отримали професію за 14 спеціальностями.

Юрист Міністерства оборони Володимир Смілко розповів про обмеження щодо жінок, які стануть на військовий облік.

Смілко зазначає, що облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. А тому і обмеження такі ж. Перш за все, це заборона виїзду за кордон.

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"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, отримала якусь професію. За цією спеціальністю, якщо вона є в наказі, вона зобов'язана з'явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за такою спеціальністю, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", – сказав він.

У той же час фахівці відзначають, що військовий облік – це не мобілізація. Крім того, покарання за те, що жінка не встане на облік, теж немає.

Повний перелік спеціальностей і професій, після отримання яких жінки беруться на військовий облік, дивись за посиланням.

Що кажуть У Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в Facebook повідомила, що постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно. Інформація про необхідність взяття на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності.

Вона зазначила, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільної постановки на військовий облік жінок.

Маляр підкреслює, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому Міноборони і Генштаб не можуть її змінити самостійно, так як це повноваження Ради. Якщо ж будуть прийняті зміни - оборонні відомства їх виконають.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - тільки за її згодою", - додала Маляр.

З 1 жовтня жінки не зможуть виїжджати за кордон: хто потрапив до списку

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік та у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

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