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"Рускій мір помер": Подоляк заявив про провал планів Кремля в Україні

12 листопада 2022, 13:50

Радник глави Офісу президента порівняв, як жителі Херсона з протестами в лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють ЗСУ.

Михайло Подоляк, визволення Херсона
Михайло Подоляк прокоментував звільнення Херсона / Фото УНІАН, Telegram

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що плани країни-агресора про так званий "рускій ммр" в Україні не здійснилися.

Він порівняв, як жителі Херсона з протестами в лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим, які звільнили місто. За словами Подоляка, реакція українців говорить сама за себе.

"Рускій мир" як експансія варварської культури, масових вбивств, ненависті й брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами "зустрічали" російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ у Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно", - написав Подоляк у Twitter.

'Рускій мір помер': Подоляк заявив про провал планів Кремля в Україні

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

Інші новини:

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