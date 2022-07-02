"Російським духом більше не пахне": ЗСУ спалили залишки гарнізону РФ на Зміїному

Удар ЗСУ по окупантам на зміїному / скріншот

Збройні сили України повітряним ударом знищили залишки техніки окупантів РФ на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він також опублікував в Facebook відповідні кадри.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак традиційно не впоралися з поставленим завданням", - написав він.

За слова головкому ЗСУ, українські захисники "допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова".

"Більше там русскім духом не пахне", - додав Залужний.

Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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