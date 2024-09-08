Росіяни оточують ЗСУ на Сході? Що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

ЗС РФ не зменшують обертів наступу, хоча їхня операція, згідно з даними ЗМІ, трохи й застопорилася.

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Ситуація на фронті - що з Покровським напрямком? / Колаж Главреда. Фото: deepState, instagram.com/libkos

Одразу кілька аналітиків напередодні заявили, що українські сили опинилися за крок від оточення російськими окупантами в районі Невельського. На тлі обережних повідомлень про застопорення наступу ЗС РФ під Покровськом, ворог не збавляє темпів і тисне на наших військових на інших ділянках цього напрямку.

Загалом, судячи зі зведень Генштабу і з карти OSINT-спільноти DeepState, ситуація на фронті залишається, м'яко кажучи, напруженою.

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Частина Невельського - у сірій зоні / Фото: DeepState

Уже на ранок 8 вересня було повідомлено, щоправда, без підтвердження Генштабу, про нібито втрату українськими силами села Невельське (на мапі частина цього району все ще позначена сірою зоною). Все ще під питанням залишається доля Красногорівки.

Ситуація поблизу двох населених пунктів на Покровському напрямку не дає спокою ні військовим блогерам, ні західним аналітикам. Розбираємося, чи можуть росіяни навіть у цих вкрай складних для Сил оборони умовах влаштувати "котел".

Контратаки ЗСУ на Покровському напрямку

Згідно з даними військових, на ранок неділі українські сили контролювали частину Красногорівки.

Водночас 7 вересня аналітики підтверджували, що військовим ЗСУ вдалося шляхом контратак відновити раніше втрачені позиції в Галіцинівці та Новомихайлівці - це всі села, розташовані по обидва боки від Красногорівки.

"Котел" на Сході - що кажуть експерти

За словами генерал-лейтенанта ЗСУ Ігоря Романенка, ЗС РФ, розуміючи, що їхній наступ під Покровськом зупинився, намагаються "вирулити" ситуацію в районі Невельського, Курахового та Вугледара.

У Невельському "ситуація - не найкраща", українським військам, на його думку, загрожує оточення.

Західний військовий експерт Глен Грант в ефірі телебачення в неділю, 8 вересня, уточнив, що такий "котел" наразі формується в районі селища Зоряне (неподалік від Гірника, Курахівки та Красногорівки).

Окупація Красногорівки, як зазначає лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", дасть змогу противнику рухатися в бік Гірника, у такий спосіб влаштувавши "котел" підрозділам ЗСУ, які боронять райони поблизу Невельського.

Інший військовий Микола Мельник пояснює, що через ділянку Українськ - Гірник, де тривають активні бої, проходить єдина логістична "артерія", що пов'язує підрозділи ЗСУ в Невельському і Красногорівці з підконтрольними Україні територіями. За його словами, там військові вже б'ються нібито у "напівоточенні".

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Головна проблема на фронті України і Росії

Глен Грант вважає проблемою боїв на зазначеній ділянці як відсутність цілісної картини підконтрольної місцевості у перекинутих підрозділів, так і постійний "рух" ЛБЗ.

"Варто пам'ятати, що тактика і місцевість нероздільні - тактика безпосередньо залежить від знання місцевості, і якщо солдати з нею не ознайомлені, на значний успіх сподіватися не варто", - висловився Грант.

Раніше військові скаржилися на погані фортифікації, проблеми з особовим складом і боєкомплектом на Куп'янському напрямку.

Однак ні в України, ні в Росії зараз немає ресурсів для масштабного наступу, впевнені в Пентагоні. ЗСУ, зокрема, продовжують відчувати брак боєприпасів.

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