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ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови – Bloomberg

Марія Николишин
8 вересня 2024, 09:24
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Україна розраховує на можливість швидкого відступу, але при цьому залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше територій.
ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови – Bloomberg
ЗСУ можуть вийти з Курської області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Курська операція ЗСУ справила враження на союзників України своїм швидким початковим успіхом і перевернула уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут. Крім того, вона викрила марність обіцянок правителя РФ Володимира Путіна, що він готовий захищати свою територію за всяку ціну. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що з прориву кордону РФ українськими військовими пройшов вже місяць і тепер американські та європейські чиновники задаються питанням, яка кінцева мета України стосовно 1300 кв. км російської території, яку зараз займають ЗСУ.

За словами видання, деякі союзники побоюються, що Київ може бути змушений відмовитися від захопленого, якщо окупанти підуть у більш масштабну контратаку.

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Директор Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Джонс поки що не бачить доказів того, що у ЗСУ будують глибокі укріплення для захисту контрольованих ними земель на Курщині.

"Вони насправді не готуються до масштабної, довгострокової оборони", — сказав він.

За словами Джонса, ймовірно, Україна розраховує на можливість швидкого відступу, але при цьому залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше територій.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, раніше, Володимир Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку та заявив, що Україна зберігає певні рубежі в Курській області та щодня доводить світові, що Росія може програти цю війну.

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", військовий експерт Павло Лакійчук говорить, що українській армії надалі навряд чи вдасться швидко просуватися в Курській області. Але територія на лівому фланзі регіону, де річка Сейм, буде зачищена від ворога.

В той же час, глава програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, підполковник запасу Олексій Мельник заявив, що зниження темпів просування ЗСУ в Курській області пов'язане з тим, що українські сили досягли "оперативної глибини" свого наступу і мають узяти паузу, щоб підтягнути логістику.

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