РФ готувала ядерний удар по Україні: директор ЦРУ назвав дату і розкрив деталі

Очільник ЦРУ наголосив, що через "загрозу застосування Росією ядерної зброї проти України" США активізували дипломатичні зусилля для недопущення ескалації.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovila-yadernyy-udar-po-ukraine-direktor-cru-nazval-datu-i-raskryl-detali-10595231.html Посилання скопійоване

Глава ЦРУ розповів, коли РФ була готова вдарити по Україні ядерною зброєю / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Глава ЦРУ Білл Бернс заявив, що на початкових етапах війни в Україні існував "реальний ризик" використання Росією тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє The Telegraph.

За його словами, швидке просування українських військ на північному сході країни посилило побоювання, що Путін може вдатися до крайніх заходів, що викликало активізацію дипломатичних зусиль.

"Був момент, коли восени минулого року Путін пішов на крайні заходи. Восени 2022 року був момент, коли, на мою думку, існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс, вперше спілкуючись із головою британської зовнішньої розвідки Мі-6. відео дня

Бернс зазначив, що президент США Джо Байден направив його для переговорів із головою російської розвідки Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб чітко попередити про наслідки можливої ескалації.

"Я не думаю, що ми можемо дозволити собі бути заляканими цим брязканням шаблями чи залякуванням, [але - ред.] ми повинні пам'ятати про це", - вказує він.

У листопаді того року Бернс вирушив до Анкари для зустрічі з Наришкіним, що стала першою після початку повномасштабної війни.

"Він передає повідомлення про наслідки застосування ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності", - йшлося тоді у заяві Білого дому.

В жовтні 2022 року виникли побоювання щодо можливої російської операції під фальшивим прапором, після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку Україною "брудної бомби". Російські ЗМІ також стверджували, що Київ збирає ядерні матеріали для такого типу зброї, але Велика Британія та президент України Володимир Зеленський негайно відкинули ці звинувачення, заявивши, що це Росія, ймовірно, планує подібну атаку.

Раніше Путін використовував неправдиві заяви для виправдання свого вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Є лише одна сторона, яка говорить про ядерну ескалацію, і це Путін. Це глибоко безвідповідально, [але - ред.] ніхто на Заході не буде заляканий такими думками або будь-якою іншою поведінкою російської держави".

Сер Річард Мур, керівник британської розвідки МІ-6, також заявив, що Кремль продовжує підживлювати страхи щодо застосування ядерної зброї, хоча сам директор ЦРУ не вірив у реальну загрозу її використання.

"Я ніколи не думав, однак, і це точка зору мого відомства, що ми повинні бути надмірно залякані цим. Путін - задирака. Він буде продовжувати час від часу брязкати шаблями", - зазначив він.

Сер Річард також зазначив, що зростання співпраці Росії з кримінальними елементами свідчить про зростаючий відчай Путіна.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Що таке ЦРУ? Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати ядерні загрози як частину своєї інформаційної кампанії, спрямованої на вплив на іноземних лідерів. Його риторика націлена на послаблення західної підтримки України та перешкоджання міжнародним зусиллям із формування стратегії перемоги України у війні. Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), під час виступу 21 червня перед російськими офіцерами-випускниками Путін знову говорив про розвиток ядерної тріади як гарантію "стратегічного стримування" і балансу сил у світі.

Відповідаючи нібито на дії Заходу, Росія оголосила про плани перегляду своєї ядерної доктрини, раніше висловлюючи загрози на адресу західних країн через їхню підтримку України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

За інформацією Financial Times, окупанти готують свій флот до можливих ударів ракетами з ядерними боєголовками, зокрема, навчаючи екіпажі атакувати цілі в країнах Європи. Видання зазначає, що в разі конфлікту з Заходом, включно з країнами НАТО, Росія планує здійснювати удари по численних цілях у Західній Європі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред