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На Куп'янському напрямку не вистачає базових речей: у ЗСУ розкрили проблеми фронту

Юлія Закрепа
31 серпня 2024, 21:01
244
Верховний Головнокомандувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні та економічні, якщо ми втратимо Донбас.
На Куп'янському напрямку не вистачає базових речей: у ЗСУ розкрили проблеми фронту
На фронті погіршується ситуація / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат та колишній міністр інфраструктури України зазначив, що на Куп'янському напрямку, де він перебував до поранення, 24 серпня, не вистачає належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності в українських підрозділах.

"Я був на Куп'янському напрямку до 24 серпня і ми бачили чітко, що нам не вистачає трьох базових речей - належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності. Що з цього зробили, мені не відомо. Я не бачу масового виробництва української зброї будь-якого типу на потужностях України. Я не бачу, щоб ми зробили висновки з мобілізації. Запізніло ми начебто запустили цей процес, але поки що новобранців, щонайменше, у лавах свого батальйону чи бригади, я не бачив за весь цей період часу до кінця серпня", - зауважив майор ЗСУ в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, без людей та без зброї воювати неможливо.

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"Я радий, що головнокомандувач зараз на Східному напрямку, це показує пріоритетність. Впевнений, що Верховний Головнокомандувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні та економічні, якщо ми втратимо Донбас. Тому я сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль, але ці зусилля мають чітку плату - життя українських воїнів, які за нестачі боєприпасів, засобів ураження, зокрема, РЕБів, РЕРів, дронів і всього іншого, мусять платити своїм життям", - резюмував Володимир Омелян.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась. Ілля Євлаш повідомив, що перегрупування російських військ на Куп'янському напрямку бойових дій пов'язано із тим, що ворог отримав план від військового керівництва РФ, який передбачає перегрупування сил для продовження наступу.

ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, а РФ атакує біля Куп'янська. У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців. Зі свого боку українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі.

У Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська активно накопичують сили в місті Вовчанськ Харківської області. Накопичення сил російськими військами в Вовчанську може бути частиною плану, який російське командування розробило ще на початку.

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