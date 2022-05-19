СБУ затримала брата скандального Олега Царьова, який планував диверсії на Дніпропетровщині

Олег Царьов / / Колаж фото УНІАН та СБУ

Співробітники СБУ затримала брата одіозного проросійського політика і колишнього нардепа Олега Царьова. За даними української спецслужби, брат Царьова намагався організувати диверсії в Дніпропетровській області.

Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі Росії, очікував окупації регіону і обіцяної йому посади голови Дніпропетровської ОДА.

Коли надії на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він став отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.

В ході обшуків житла брата Царьова правоохоронці виявили в схроні зброю і боєприпаси, тротилові шашки для здійснення диверсій, банківські картки і паспорт громадянина Росії.

За даними слідства, брат Царьова після Революції Гідності вів тихий і непримітний спосіб життя, але продовжував підтримувати активний зв'язок з братом, який переховувався на території Росії.

На даний час фігуранту оголосили про підозру за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Нагадаємо, раніше з відкритих джерел інформації, що спираються на дані української розвідки, стало відомо, що на початку березня 2022 року президента-втікача Януковича доставили до Мінська.

І російські окупанти хотіли його оголосити президентом України.

Далі - колишню українську верхівку (Дмитра Табачника, Сергія Клюєва, Олега Царьова) доставили в Сухолуччя (колишні мисливські угіддя Януковича) з білоруського Мозиря 28 лютого.

Після захоплення Києва вони повинні були стати відновленим "урядом" України. Переворот нібито планувався на 10-12 березня.

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