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Російські військові хочуть ліквідувати Путіна, інсценувавши його серцевий напад - The Sun

4 червня 2022, 17:59

І ФСБ, і військова розвідка (ГРУ), мають всі шанси і всі можливості ліквідувати диктатора Путіна, а потім приховати смерть від росіян, кажуть експерти.

Путін, мітинг
Російські військові хочуть ліквідувати Путіна - The Sun/ ua.depositphotos.com

Російська військова верхівка сильно тисне на диктатора Володимира Путіна ‒ і тиск зростає по ходу того, як російські окупаційні війська мають все більш і більш катастрофічні втрати в Україні. Таку інформацію опублікував британський таблоїд The Sun з посиланням на інформацію, яка надійшла від експерта з вивчення конфліктів і професора King's College London Роберта Тронтона.

І номінально головна спецслужба країни (ФСБ), і військова розвідка (ГРУ), каже професор, мають потрібні важелі для усунення Путіна. Більше, вони напевно на це підуть, як вважає експерт, якщо російська армія втратить свої позиції в Донецькій і Луганській областях.

Тронтон особливо зазначив, що росіян буде вкрай нескладно переконати в тому, що Путін помер природною смертю

"У них вистачить розуму зробити таке. Якщо вам потрібен палацовий переворот, то його потрібно здійснювати максимально тихо і підготовку вести в найсуворішій таємниці. Ви б змусили ГРУ піти на це. І за останні кілька тижнів ці люди отримали великі сили. Потім ви змушуєте "говорять голів" віщати з телеекранів про те, що Путін хворий. І незабаром у вас і з'явиться новий лідер. Хтось може вимовити: "у бідного Путіна стався серцевий напад через всю напругу"спеціальної військової операції". Тому ми поставили такого-то і такого-то біля керма країни", - підсумував Тронтон.

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Нагадаємо, раніше авторитетний американський журнал Newsweek з посиланням на свої джерела писав, що в квітні цього року російський диктатор Володимир Путін пройшов курс екстреного лікування від важкої форми раку. Більш того, в березні на хазяїна Кремля було скоєно замах, який вдалося зберегти в таємниці.

"Всі відчувають, що кінець близький", ‒ вважає одне з джерел журналістів у розвідці. Також стверджується, що 22 роки путінського правління в Кремлі ніколи не було настільки важких і інтенсивної боротьби Еліт.

До того ізраїльський журналіст Марк Котлярський стверджував - за інформацією, яку йому повідомило джерело в Москві, у диктатора Путіна діагностовано рак підшлункової залози. І його потайки готують до операції в онкологічній клініці.

"Причому швидше за все хвороба прогресує настільки, що операція якщо і продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці", – писав Котлярський.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії ФСБ Володимир Путін
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