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Свідомо відправляв людей на забій: з'ясувалися деталі ліквідації генерала Кутузова

6 червня 2022, 06:32

Російський командир вирішив особисто очолити наступ на Донбасі.

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З'ясувалися деталі ліквідації генерала Кутузова / соцмережі

ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Про загибель високопоставленого рашиста стало відомо в неділю, 5 червня.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що він був командувачем 1 армійським корпусом "ДНР".

А журналіст Роман Цимбалюк розповів, що генерал-майор Кутузов до призначення в "ДНР" обіймав посаду начальника штабу 29 загальновійськової армії Східного військового округу РФ.

"Роман Кутузов, командуючи підрозділами 1 армійського корпусу "ДНР" в Донецькій області, не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій розумінням того, які будуть втрати", - зазначив Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

Також журналіст зазначив, що до своїх підопічних він ставився як до гарматного м'яса - командири батальйонів і рот не хотіли вести в атаку своїх людей і постійно саботували наступальні плани командування.

За словами журналіста, 5 червня Кутузов особисто очолив наступ і був ліквідований вогнем артилерії ЗСУ.

читайте такожПутінські солдати ледь не вбили свого генерала, який гнав їх у бій-перехоплення СБУ"У Кутузова горіли терміни по заняттю одного з населених пунктів в Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня у що б то не стало. У зв'язку з цим він віддав наказ командирам 1 і 100 окремих мотострілецьких бригад особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, проте вони відмовилися виконувати наказ, бо розуміли ризик для свого життя. Кутузов, усвідомлюючи які наслідки його чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії ЗС України", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше в Росії заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська. Ймовірною причиною його арешту став провал наступу на півдні України.

Зусько керував найбільш боєздатною 58-ю армією Південного військового округу Росії.

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