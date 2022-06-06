Свідомо відправляв людей на забій: з'ясувалися деталі ліквідації генерала Кутузова

Російський командир вирішив особисто очолити наступ на Донбасі.
ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Про загибель високопоставленого рашиста стало відомо в неділю, 5 червня.
В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що він був командувачем 1 армійським корпусом "ДНР".
А журналіст Роман Цимбалюк розповів, що генерал-майор Кутузов до призначення в "ДНР" обіймав посаду начальника штабу 29 загальновійськової армії Східного військового округу РФ.
"Роман Кутузов, командуючи підрозділами 1 армійського корпусу "ДНР" в Донецькій області, не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій розумінням того, які будуть втрати", - зазначив Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.
Також журналіст зазначив, що до своїх підопічних він ставився як до гарматного м'яса - командири батальйонів і рот не хотіли вести в атаку своїх людей і постійно саботували наступальні плани командування.
За словами журналіста, 5 червня Кутузов особисто очолив наступ і був ліквідований вогнем артилерії ЗСУ.
читайте такожПутінські солдати ледь не вбили свого генерала, який гнав їх у бій-перехоплення СБУ"У Кутузова горіли терміни по заняттю одного з населених пунктів в Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня у що б то не стало. У зв'язку з цим він віддав наказ командирам 1 і 100 окремих мотострілецьких бригад особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, проте вони відмовилися виконувати наказ, бо розуміли ризик для свого життя. Кутузов, усвідомлюючи які наслідки його чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії ЗС України", - розповів Цимбалюк.
Нагадаємо, раніше в Росії заарештували генерал-лейтенанта Михайла Зуська. Ймовірною причиною його арешту став провал наступу на півдні України.
Зусько керував найбільш боєздатною 58-ю армією Південного військового округу Росії.
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