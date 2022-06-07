Намагався гнати елітних ВДВшників у бій: Арестович розповів про смерть генерала Кутузова

Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку.
У російського командування значні проблеми, оскільки рядові військові відмовляються йти в наступ.
Російський генерал-майор Роман Кутузов загинув на полі бою, змушуючи своїх підлеглих йти в атаку, розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником і журналістом Марком Фейгіним.
"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ВДВ - "елітну" частину - кинути в наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав Арестович.
Зазначимо, що у ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Про загибель високопоставленого рашиста стало відомо в неділю, 5 червня.
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Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, він не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій з розумінням того, які будуть втрати.
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