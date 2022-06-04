На Луганщині ВСУ ліквідували рашистів, які вчиняли звірства на Київщині

Українські військовослужбовці забрали трофейну російську БМД-4м.
На Луганщині українські військові захопили бойову машину десанту, екіпаж якої вчиняв звірства на Київщині. Про це повідомили у 24 окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.
Екіпаж захопленої БМД-4м було знищено.
"31 окрема десантно-штурмова бригада – саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Після "гідної зустрічі" на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину", - йдеться у повідомленні.
Українські військові забрали собі повністю придатну для подальшого використання БМД-4м
"Після невеличкого ремонту машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу не допоможе вже нічого. Все буде Україна", - додали у повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що захисники України 2 червня дали відсіч ворогові на запорізькому напрямку, знищивши 28 окупантів. Ще 41 російський загарбник тепер "300-й".
Також ми розповідали, що бійці Збройних сил України в ході боїв за Старий Салтів Харківської області ударом з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М прорив. Розбили бойову машину військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.
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