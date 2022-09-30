РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю / Фото РІА Мелітополь

Російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя і влучили в цивільну гуманітарну колону. Є поранені та загиблі. Про це вранці 30 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

На місці події працюють відповідні служби.

"Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці зараз працюють рятувальники, медики, всі служби.

Мер Мелітополя Іван Федоров також підтвердив удар по колоні в Запоріжжі та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутися назад. За його словами, поки що невідомо, скільки людей постраждало. Серед постраждалих є і мелітопольці.

Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю і вранці 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв і Дніпро. Спалахнули пожежі. Є постраждалі і загиблий. У Дніпрі російські ракети знищили транспортне підприємство: згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.

Як повідомляв Главред, вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронамі-камікадзе. Спалахнула пожежа.

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