РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати своїх родичів. Зараз на місці працюють рятувальники і медики.
Російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя і влучили в цивільну гуманітарну колону. Є поранені та загиблі. Про це вранці 30 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
На місці події працюють відповідні служби.
"Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці зараз працюють рятувальники, медики, всі служби.
Мер Мелітополя Іван Федоров також підтвердив удар по колоні в Запоріжжі та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутися назад. За його словами, поки що невідомо, скільки людей постраждало. Серед постраждалих є і мелітопольці.
Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю і вранці 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв і Дніпро. Спалахнули пожежі. Є постраждалі і загиблий. У Дніпрі російські ракети знищили транспортне підприємство: згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.
Як повідомляв Главред, вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронамі-камікадзе. Спалахнула пожежа.
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