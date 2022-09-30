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Путіна агітують на застосування ядерної зброї в Україні: російський опозиціонер назвав ім'я

30 вересня 2022, 11:16

Ймовірність нанесення ядерного удару по Україні дуже висока - мінімум 50% .

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерна загроза, ядерний удар
Путіна агітують на застосування ядерної зброї в Україні / колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін переконаний в тому, що мобілізація в РФ допоможе йому "виграти" війну в Україні. Однак він "піде в депресію", якщо його армія буде продовжувати програвати. Тоді його почнуть всіляко агітувати до застосування ядерної зброї. Про це 24 каналу заявив ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, який раніше був співвласником російської нафтової компанії "ЮКОС".

Він зазначив, що ймовірність тактичного ядерного удару по Україні залишається дуже високою - мінімум 50%.

"Далі, найімовірніше, як загнана в кут цур, Путін цілком здатний застосувати тактичну ядерну зброю. Як кажуть ваші розвідники, по лінії фронту. Я б вважав цю ймовірність дуже високою - десь близько 50%, не менше. І до цього без сумніву треба готуватися. Другий варіант, що Путін передасть кермо влади, скажімо, "партії війни". Ці точно кинуть тактичну ядерну зброю", - сказав Леонід Невзлін.

Керівником, ідеологом і теоретиком цієї партії він назвав Юрія Ковальчука. Невзлін стверджує, що саме Ковальчук був автором ідеології повного руйнування України і "перемоги руского міра" над Заходом.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використає всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

У США зазначили, що їм буде складно передбачити, коли Путін вирішить вдарити ядерною зброєю по Україні. Все через те, що близько 20 російських систем озброєнь можуть нести ядерні боєголовки. Так, наприклад, навіть Іскандер може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

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