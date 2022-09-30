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РФ обстріляла Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя: є поранені та загиблий, згоріли півсотні автобусів

30 вересня 2022, 08:27

У Миколаєві вибухи прогриміли в житловому кварталі. Дніпро окупанти атакували ракетами Іскандер. У Запоріжжі ракетного удару завдали по околиці обласного центру.

Удар по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру знищив транспортне підприємство / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на п'ятницю та вранці 30 вересня російські окупанти обстріляли низку українських міст - Миколаїв, Дніпро і Запоріжжя. Спалахнули пожежі. Є постраждалі та загиблий. У Дніпрі російські ракети знищили транспортне підприємство: згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджено.

Обстріл Миколаєва

У Миколаєві минулої ночі прогриміли вибухи в житловому кварталі. Ракета влучила у багатоповерхівку, спалахнула пожежа, під завалами знаходяться люди. Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що росіяни атакували житловий район двома ракетами. Одна ракета влучила в дев'ятиповерхівку. Прогриміли сім вибухів, щонайменш два з них - за містом.

За словами Кіма, рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати з-під завалів жінку. Вона жива. Відомо про вісьмох поранених.

Вибухи в Николаві
У Миколаєві прогриміли 7 вибухів, як мінімум два-за містом / скріншот

Раніше Кім цієї ж ночі Кім писав про вибухи між Южноукраїнськом і Вознесенськом.

"1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід - по інфраструктурі. Працює ДСНС", - повідомив він.

Вранці в п'ятницю заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що по Миколаєву окупанти завдали удару ракетами типу С-300.

"Сьогодні близько першої години ночі дві з них влучили у дев'ятиповерхівку. Одна жінка опинилася під завалами, а вже близько шести була деблокована нашими рятувальниками. Слава Богу, залишилася жива. Через ці підлі атаки отримали поранення ще 8 осіб. На сьогоднішній день це вся інформація", - написав він у Telegram і опублікував фото наслідків нічної атаки росіян.

  • Наслідки нічного обстрілу Миколаєва
    Наслідки нічного обстрілу Миколаєва Фото t.me/kt
  • Наслідки нічного обстрілу Миколаєва
    Наслідки нічного обстрілу Миколаєва Фото t.me/kt
  • Наслідки нічного обстрілу Миколаєва
    Наслідки нічного обстрілу Миколаєва Фото t.me/kt
  • Наслідки нічного обстрілу Миколаєва
    Наслідки нічного обстрілу Миколаєва Фото t.me/kt
  • Наслідки нічного обстрілу Миколаєва
    Наслідки нічного обстрілу Миколаєва Фото t.me/kt

Обстріл Одеси

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram, що вночі 30 вересня Одеса і Миколаїв опинилися під ударом дронів-камікадзе.

За його словами, в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.

"У небі ще залишаються ворожі безпілотники. Йде бойова робота", - зазначив він.

РФ обстріляла Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя: є поранені та загиблий, згоріли півсотні автобусів

Вранці спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Telegram: "Ніч тривог і атак дронів-камікадзе. Одеса перемогла: дякую ППО. У Чорному морі - 13 ворожих кораблів і катерів, з них 3 – ракетоносії. Загальний можливий залп - 24 "калібри". Імовірність нових атак ворога дуже висока".

Сергій Братчук
Сергій Братчук розповів про атаку дронів-камікадзе / скріншот

Нічний обстріл Дніпра

У Дніпрі минулої ночі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти вдарили по місту ракетами "Іскандер". Одна людина загинула і п'ятеро поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин і адміністративні будівлі", - написав Резніченко.

Гарячі автобуси в Дніпрі
Гарячі автобуси в Дніпрі / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань.

Крім того, росіяни тричі вдарили "Градами" і важкою артилерією по Нікопольщині.

У Красногригорьевской громаді пошкоджені промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінія електропередач.

У Нікополі снаряди зачепили приватні будинки. Обійшлося без загиблих і поранених.

Удар по Запоріжжю

Вранці 30 вересня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру.

За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці події працюють відповідні служби.

Пізніше Старух уточнив, що ракетного удару було завдано по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

"Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, всі служби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронамі-камікадзе. Спалахнула пожежа.

25 вересня російські окупанти також атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

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