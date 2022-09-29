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РФ завдала потужного ракетного удару по житлових будинках Дніпра: серед загиблих і поранених - діти

29 вересня 2022, 07:57

В результаті удару РФ повністю зруйновані кілька приватних будинків в Дніпрі, під завалами шукають людей.

Дніпро
По Дніпру окупанти вдарили ракетами / УНІАН / t. me / dnipropetrovskaODA

У ніч на четвер, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетний удар по Дніпру. В результаті є загиблі і поранені.

Як уточнив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, серед загиблих поранених є діти.

Він уточнив, що відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина.

"Ще п'ятеро поранені, в тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", - уточнив глава ОВА.

За його даними, російські окупанти били ракетами по житлових кварталах Дніпра.

В результаті повністю зруйновані кілька приватних будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.

"У місті пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач", - додав Резніченко.

  • РФ обстріляла Дніпро ракетами
    РФ обстріляла Дніпро ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстріляла Дніпро ракетами
    РФ обстріляла Дніпро ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстріляла Дніпро ракетами
    РФ обстріляла Дніпро ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстріляла Дніпро ракетами
    РФ обстріляла Дніпро ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Кривий Ріг сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.

Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.

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новини Дніпра Валентин Резніченко війна Росії та України ракетний удар
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