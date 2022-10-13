Армія України звільняє Херсонщину: під контроль Києва повернули вже 75 населених пунктів

У звільненій від окупації Росії Херсонщині жахлива ситуація, ворог зруйнував інфраструктуру - глава ОВА / Фото з відкритих джерел, УНІАН

Сили оборони України під час військової операції у Херсонській області звільнили 75 населених пунктів. За жовтень українським військам вдалося повернути під контроль Києва 29 населених пунктів. На звільнених від російської окупації територіях фіксується жахлива ситуація. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У Херсонській області від російських загарбників на сьогоднішній день у нас звільнених, підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під синьо-жовтий прапор 29 населених пунктів", - розповів він в ефірі Суспільне.

Також чиновник перерахував деякі населені пункти з тих, над якими знову майорить прапор України.

Які населені пункти на Херсонщині звільнили ЗСУ

Нововасилівка

Новогригорівка

Новокам'янка

Трифонівка

Червоний

Любимівка

Крещеновка

Золота Балка

Біляївка

Українка

Велика Олександрівка

Мала Олександрівка

Давидів Брід

Нововоскресенське

Петропавлівка та ін.

Також голова Херсонської ОВА додав, що у звільнених населених пунктах жахлива ситуація. Загарбники зруйнували безліч будинків, лікарень, шкіл, дитячих садків, газопроводів, котелень і ліній передач.

Ярослав Янушевич підкреслив, що на деокупованих ЗСУ територіях проводяться роботи з відновлення мобільного зв'язку та повернення електропостачання.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Армія України продовжує роботу над деокупацією Херсонщини. На початку жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за ефективну роботу.

В Оперативному командуванні Південь опублікували повідомлення, згідно з яким армія України звільнила декілька населених пунктів. Йшлося про Давидів Брід, Хрещеновку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Малу Олександрівку та Велику Олександрівку.

В американському Інституті вивчення війни помітили, що ЗСУ зробили серйозний ривок на Херсонщині.

Вони розтрощують малоукомплектовані війська Росії на півночі регіону. Загарбники змушені відступати з раніше зайнятих позицій.

Дивіться відео ТСН - окупанти РФ тікають з поля бою на Херсонщині під тиском ЗСУ

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