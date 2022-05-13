Народження дитини: в "Дії" знову доступні послуги еМалятко

Українці тепер знову можуть отримати необхідні послуги з комплексу еМалятко онлайн.
Українці тепер знову можуть отримати необхідні послуги з Комплексу еМалятко онлайн. Портал "Дія" відновлює роботу послуги в режимі онлайн, йдеться в повідомленні.
Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал і заповнюйте заяву.
Які саме послуги доступні в єМалятко:
- замовлення свідоцтва про народження,
- присвоєння дитині УНЗР,
- присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків),
- допомога при народженні,
- допомога на дитину з багатодітної сім'ї,
- грошова компенсація за пакет малюка,
- внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів.
Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.
Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103 / у або інша довідка, то зверніться в будь-який відділ реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) і зареєструйте дитину офлайн.
Раніше Главред писав про те, що в додатку "дія" з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації від коронавірусу. Тепер ковід – сертифікат, у якого закінчився термін дії, не буде зникати з програми-Історія вакцинації від COVID-19 залишиться в смартфоні.
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