У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія"

Як правильно генерувати covid-сертифікати в" Дія " / facebook / diia.gov. ua/

Карантин через коронавірус вже посилили багато областей та міста, в тому числі й Київ. Відвідати кафе, ресторан, фітнес-клуб та інші громадські місця можна за наявності COVID-сертифіката.

Державний сервіс "Дія" дозволяє згенерувати сертифікат щодо вакцинації проти COVID-19 за допомогою різних документів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив нюанси процедури у своєму телеграмі.

Як правильно генерувати COVID-сертифікати:

Якщо у вас є ID-паспорт або закордонний біометричний паспорт – можна згенерувати сертифікат в додатку Дія і на вебпорталі Дія.

Якщо у вас немає ID-паспорта або закордонного біометричного паспорта – можна згенерувати сертифікат тільки на вебпорталі Дія.

Останнє стосується також осіб, які мають посвідку на проживання (тимчасове або постійне).

"Запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID. Без "підпис обличчям" та інших видів електронного підпису (для цього потрібно оновити додаток до останньої версії)", – нагадав міністр.

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Раніше Мінцифри спростило генерацію covid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID та крутити головою перед камерою смартфона.

За словами Михайла Федорова, наразі команда розробників намагається спростити для лікарів процедуру введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями та нумерацією препаратів. Крім того, медичні лабораторії підключаються у цифровій системі МОЗ та НСЗУ.

Писали також, що кіберполіція затримала 21-річного українця, який розробив фейкову "Дію". Молодика виявили у Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, зокрема COVID-сертифікатів.

Незабаром хакера-самоука, який підробив "Дію", запросили на стажування до Мінцифри. В МВС заявили, що попри це, хлопця все одно доведеться покарати за підробку.