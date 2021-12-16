Українці можуть стати донорами після смерті за допомогою "Дія": Рада спростила процедуру трансплантації

Трансплантація / tochkakipeniya.com

Верховна Рада прийняла закон № 5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Проект закону № 5831 підтримали 305 народних депутатів.

"Метою проекту Закону є забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я. Завданням законопроекту є покращення та збільшення ефективності Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині". Зміни вносяться до зазначеного Закону, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", – зазначили в пресслужбі Ради.

Оформити згоду на передачу органів можна буде через "Дію"

У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що прийнятий закон дозволяє надати через "Дію" прижиттєву згоду або незгоду щодо пожертвування органів для трансплантації у разі смерті.

Також із законодавства про трансплантацію вилучили поняття "повноважного представника". Раніше його можна було призначати за життя і він у разі смерті дозволяв або не дозволяв вилучати органи для трансплантації.

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Крім того, закон удосконалить алгоритм підбору пари донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів і тканин відповідно до найкращого збігу за імунологічними показниками з урахуванням черговості. У МОЗ зазначили, що дозволить системі підбирати зазначені пари з кращим прогнозом приживання донорського органу.

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Документ гармонізує українське законодавство з Евродирективами, а також відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин.

Також закон дозволяє залучати представників релігійних організацій до популяризації питань трансплантації.

Крім того, прийнятий документ дозволяє розробити підзаконні нормативно правові акти, які будуть встановлювати єдині правила функціонування недержавних інформаційних систем трансплантації кісткового мозку.

Раніше ми повідомляли, що в Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів . Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

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