Рівненська АЕС була на межі: подробиці однієї з останніх атак РФ на Україну

Росія навмисне провокує ядерний інцидент.

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Росія почала "ядерні" провокації / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Під час останніх ракетних атак Росія намагалася зупинити роботу всіх АЕС на підконтрольній Україні території, розповіла в інтерв'ю Главреду незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

"Зрозуміло, що метою атаки була зупинка всіх енергоблоків, які працювали на потужності на підконтрольній території, тому що атомна енергетика зараз забезпечує до 60% виробництва електроенергії", - зауважила експерт.

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За словами Кошарної, під час однієї з таких атак було знеструмлено перший, третій і четвертий енергоблок Рівненської АЕС.

"Росіяни били не по відкритих розподільчих пристроях АЕС на нашій території, а по периферійних трансформаторах, які пов'язані з видачею потужності. У зв'язку з цим енергоблоки були зупинені, але не в проєктному режимі, не системами захисту, а через знеструмлення", - сказала вона.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) - екс-член колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директорка з питань інформації та зв'язків із громадськістю асоціації "Український ядерний форум", кандидатка хімічних наук. Незалежний експерт з ядерної енергетики та безпеки.

Масована атака на Україну - головне

Зранку 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.

Після цього в Київській, Одеській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла. Ситуацію в електромережі намагаються стабілізувати досі.

Відомо, що російські терористи атакували інфраструктуру Київської ГЕС.

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