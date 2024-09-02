"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

Михайло Подоляк прокоментував переговори з міжнародними партнерами про нанесення ударів західною зброєю по РФ.

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Михайло Подоляк прокоментував імовірність далекобійних ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував переговори з міжнародними партнерами про нанесення ударів західною зброєю вглиб території країни-агресора РФ.

"Ключове - це не тільки ураження певного об'єкта "тут і зараз", а й нанесення масованих ударів, які даватимуть відчуття війни. А тоді не тільки в Курській області, а скрізь говоритимуть, що війна вже на території Росії, що Путін - не той суб'єкт, який може щось гарантувати, що немає сильної армії в Росії. Росіяни будуть шоковані, ви побачите зміни навіть на федеральних каналах", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП каже, що Росія має зрозуміти, що нестиме покарання за свої злочини, і що їхні рішення та дії більше не можуть залишатися без реакції міжнародного співтовариства, адже війни та геноцид триватимуть.

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При цьому він нагадав про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров під час робочої поїздки до США надали американським чиновникам список цілей у Росії для ударів ракетами ATACMS.

"У будь-якому разі переговори, особливо з ключовими партнерами, які дають найбільше зброї, будуть позитивними. Вони дадуть можливість ще на півкроку - крок наблизитися до реалізації ключової ідеї - нанесення ударів по території Росії. Це є законним правом України", - переконаний радник глави ОП.

Говорячи про передачу західним союзникам на розгляд списку ймовірних цілей у РФ для нанесення ударів, він сказав, що Україна не може працювати із союзниками непрозоро, адже це ставить під ризик подальшу допомогу та підтримку, зокрема з боку Сполучених Штатів. Саме тому було ухвалено рішення про формування списку цілей для ударів у Росії.

Подоляк додав, що дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по Росії зможуть суттєво вплинути на сприйняття війни самими росіянами, адже війна вже потроху переходить на територію Росії.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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