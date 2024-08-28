Графіки не діють у Києві і чотирьох областях: в регіонах ввели екстрені відключення

Через складну ситуацію в енергосистемі розпорядження щодо введення екстрених відключень віддали в Укренерго.

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Графіки відключень поки що не будуть діяти у чотирьох областях та столиці / Колаж: Главред, фото: pixabay

У Києві, а також Київській, Одеській та Донецькій областях України 28 серпня ввели екстрені відключення. Про це повідомили у Telegram ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зауважили, що під час екстрених відключень попередньо опубліковані графіки погодинних відключень не діють. Електроенергію можуть вимкнути у будь-який час.

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"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - додали у компанії.

Згодом в ДТЕК оновили інформацію і зазначили, що за командою "Укренерго" в Дніпропетровській області також задіяні екстрені відключення.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Напередодні у Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що 28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Однак протягом всієї доби в усіх регіонах мали діяти дві черги відключень.

В цілому, після масованої атаки Росії по Україні 26 серпня, прогнози щодо електропостачання в осінні місяці стали менш оптимістичними. У вересні будуть діяти графіки погодинних відключень, проте до середини місяця вони ослабнуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії, проте скоро їх вдасться уникнути завдяки тому, що достроково завершився плановий ремонт одного атомного блоку.

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