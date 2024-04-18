"Богдани" нищитимуть ворога: на фронті найближчим часом з'являться українські САУ

Президент зазначив, що у квітні з'явиться 10 САУ "Богдана", а у травні та згодом їх буде ще більше.

https://glavred.net/ukraine/bogdany-budut-unichtozhat-vraga-na-fronte-v-blizhayshee-vremya-poyavyatsya-ukrainskie-sau-10558850.html Посилання скопійоване

На фронті з'явиться 10 САУ "Богдана" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Вже цього місяця на фронті з'явиться 10 самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що у травні й надалі їх кількість зростатиме.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - сказав Зеленський. відео дня

Що відомо про САУ "Богдана"? 2С22 "Богдана" - українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Вперше вона була задіяна у бойових діях у 2022 році у битві за острів Зміїний. Вже у 2023 році гаубицю офіційно прийняли на озброєння ЗСУ. Про це повідомляє Вікіпедія. Зазначається, що 25 лютого 2022 року розробники "Богдани" отримали розпорядження про знищення української САУ, щоб вона не дісталася ворогу. У Краматорську розібрали дослідний зразок на деталі та вивезли їх у Житомир. Там САУ знову зібрали та відправили на фронт. Ці гаубиці використовували також на Бахмутському напрямку, а також на півночі країни, знищивши окупантів, які обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" має такі характеристики: Шасі: КрАЗ-63221 (прототип);

МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серія). Вага: 28 т. Обслуга: 5 осіб. Швидкість руху: по трасі: 80 км/год;

по пересіченій місцевості: 30 км/год. Запас ходу: по трасі: 800 км;

по пересіченій місцевості: 300 км. Характеристики бойової частини: калібр: 155 мм;

довжина ствола: 52 калібра;

кути підвищення: +5…+65°. Автомат заряджання на 6 снарядів (передбачений конструкторською документацією). Швидкострільність: 6 пострілів на хвилину (за наявності автомату заряджання). Боєзапас: контейнери на 20 снарядів. Дальність вогню: мінімальна: 780 м;

максимальна: осколково-фугасний снаряд: 42 км; активно-реактивний снаряд до 60 км.

Президент також зазначив, що українські військові завдали окупантам дуже болісних втрат своїми ударами по Криму.

"Була доповідь Головкома Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму. Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій", - додав він.

Зеленський додав, що в України вже є власні розробки, які можуть впоратись з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах.

Коли США проголосують допомогу Україні - головні новини:

Палата представників голосуватиме законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні 20 квітня, сказав спікер Палати Майк Джонсон. Законопроєкт на підтримку української держави американські законодавці розглянуть окремим документом. Допомога буде в кредит.

Україна отримає $61 млрд і ATACMS у рамках нового закону США про військову допомогу. Текст законопроєкту передбачає можливість оплати пакетів підтримки російськими конфіскованими грошима і списання боргів.

Допомога Україні критично важлива, сказав Майк Джонсон. За його словами, Росія здатна піти далі й атакувати союзників США щодо Північноатлантичному альянсу. Настав критичний момент, коли треба робити рішучі дії.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред