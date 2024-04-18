Росія піде у масштабний наступ влітку: у ЗСУ розкрили, яке місто під загрозою

Російські окупанти намагаються максимально досягнути своїх цілей на фронті за наявних ресурсів, розповів Іван Тимочко.

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Росія продовжує активні дії на різних ділянках фронту і готується до наступу у червні. Для України надзвичайно важлива військова допомога з боку США, особливо засоби ППО. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко "24 каналу".

"В короткостроковій перспективі в них є завдання зайняти Часів Яр. Середньострокова перспектива – Донецька область. Дострокова перспектива, до кінця цього року, – зайняти лівобережжя України", - розповів він.

Тимочко зазначив, що Росія значно збільшила свої оборонні витрати, ворог виділив 120 млрд доларів армію. У 2024 році витрати Росії на оборону становитимуть 6% ВВП країни, минулого року це число становило - 3,9%. Крім цього, непрямі видатки на так звану "СВО" можуть бути набагато більшими.

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"У такому режимі вони довго витримати не зможуть, а тому зараз намагатимуться максимально досягнути своїх цілей за наявних ресурсів. У будь-якому випадку Збройні Сили протистоятимуть ворогу на полі бою, а допомагати і ЗСУ, і розвідникам має народ та всі інституті органів влади, які у нас є. Тільки тоді будуть зірвані ворожі плани", - наголосив офіцер.

За його словами, у окупантів є перевага в авіації і це відображається на полі бою, зокрема у щоденному застосуванні КАБів по позиціях українських військових. Завдяки перевазі у повітрі росіянам вдається досягати певних успіхів, водночас для українських військових це серйозна проблема.

"Щойно ми показуємо єдність, то й наші іноземні партнери починають виявляти активність у правильному руслі. Вони бачать, що ми готові до спротиву, готові працювати і на полі бою, і на законодавчому рівні, і от в суботу (20 квітня – ред.) велика ймовірність, що нарешті проголосують за американську підтримку наших ЗСУ. Зокрема системи ППО, що надзвичайно потрібно і важливо", - пыдкреслив Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ на Часів Яр

Нагадаємо, українські захисники контролюють Часів Яр, незважаючи на напружену ситуацію. Ворог використовує артилерію, танки, безпілотники та авіацію для ударів по місту.

Також літній наступ окупанти найімовірніше спрямують на Часів Яр та Покровськ у Донецькій області. Крім того, вони можуть використовувати Куп'янсько-Лиманський і район Старомихайлівки та Роботиного як допоміжні напрямки, зазначив колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Крім цього, російські війська продовжують спроби наступу на Часів Яр, але не мають успіху. Окупанти проводять атаки з флангів та штурмують під Кліщіївкою та Андріївкою, зауважив комбат Юрій Федоренко.

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