СБУ уразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України – ЗМІ

Ураження цієї радіолокаційної станції допоможе нашим військам вести розвідку, запускати дрони і якісніше використовувати армійську авіацію на цій ділянці.

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СБУ уразили російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Служба безпеки України уразила безпілотниками радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області країни-агресорки Росії.

Ця РЛС контролювала небо на відстані 700 кілометрів углиб території України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що удар по станції був завданий за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу. Після цієї атаки комплекс "Небо-У" більше не функціонує.

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Вартість такої РЛС становить 100 мільйонів доларів.

Російські окупанти за допомогою цієї станції виявляли засоби ураження, які запускали українські військові. Також ця РЛС підтримувала бомбардувальники, які атакують керованими авіабомбами (КАБами) українські території біля кордону з Росією.

"Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", – йдеться у повідомленні.

Джерела в СБУ повідомили виданню, що це вже другий випадок, коли СБУ знищила комплекс "Небо-У". Попереднього разу така станція була знищена у Бєлгородській області. Крім цього зазначається, що нещодавно біля тимчасово окупованого Бердянська був уражений радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2".

Що відомо про РЛС "Небо"? "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (ННДІРТ). Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності, пише Вікіпедія.

Удари по території РФ

10 квітня з'явились супутникові знімки, які фіксують наслідки удару по 711-му авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області РФ. Цей завод ремонтує ракети, які окупанти запускають по Україні.

У США назвали причину, чому вони проти ударів України по НПЗ Росії. Міністр оборони США заявив, що такі удари "можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації".

В Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ. Нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії є законними воєнними цілями для українських військових. Так Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) відреагував на прохання глави Пентагону Ллойда Остін утриматися від ударів по енергосектору країни-агресорки.

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