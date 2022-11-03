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Росію викрили у брехні через істерію про "брудну бомбу" і дико зганьбили

3 листопада 2022, 17:22

Інспектори відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій.

Запорізька АЕС, місія МАГАТЕ
Запорізька АЕС, місія МАГАТЕ / УНІАН, Twitter Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело перевірку трьох об'єктів в Україні. У звіті агенства заявили, що не виявило ознак ядерної діяльності і матеріалів в Україні, в чому раніше звинувачувала Росія нашу країну.

В МАГАТЕ зазначили, що Росія висунула Україні звинувачення у нібито виготовленні "брудної бомби".

МАГАТЕ перевірило діяльність трьох локаціях:

  • Інституту ядерних досліджень у Києві,
  • Східного гірничо-збагачувального комбінату в Жовтих Кодах,
  • ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", - йдеться у повідомленні.

Інспектори відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Так, відбір проб навколишнього середовища є загальноприйнятою мірою гарантій з надчутливими аналітичними методами, які можуть надати інформацію про минулу і поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якомога швидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував головам Міноборони Великої Британії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм", "розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації та ескалації війни. Український гарант підкреслив, що якщо хто і може застосувати ядерну зброю, то це Москва. Зеленський підкреслив, що світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу". Генсек підкреслив, що це просто абсурдно. За його словами, країна-агресор зазвичай звинувачує інших у злочинах, які планує вчинити сама.

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