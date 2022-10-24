'Просто абсурд': Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною 'брудної бомби'

Столтенберг заявив, що твердження РФ про "брудну бомбу" в Україні є абсурдними / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу". Генсек наголосив, що це просто абсурдно. За його словами, Москва використовує ці несправедливі заяви як привід для подальшої ескалації війни. Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico.

"Абсурдно говорити про те, що Україна використає брудну бомбу на власній території, за звільнення якої Київ так завзято бореться", - сказав генсек.

Столтенберг також зазначив, що Альянс стурбований тим, що риторика Росії може бути частиною давньої моделі поведінки.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що планує зробити сама", - сказав Столтенберг.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в України

Міністр оборони країни-окупантки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може сама готуватися до застосування брудної бомби. Саме тому Москва звинувачує в цьому Київ.

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни.

Світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви. Зеленський підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва.

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