Зеленський наказав звільнити Україну від військ РФ, терміни мають визначити ЗСУ – Данілов

Способи, строки та порядок черги звільнення захоплених територій визначають Збройні сили України - Данілов / Колаж Посольство США в Україні, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський наказав звільнити всі захоплені території України від російської окупації. Буде некоректно казати, що ЗСУ мають намір деокупувати тільки Херсонську область. Глава держави відповідає за всю країну. Терміни та черговість виконання завдань визначають військові на засіданнях ставки під керівництвом Верховного головнокомандувача ЗСУ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю UA: Українське радіо він розповів про те, що Зеленський дав наказ звільнити всі захоплені українські землі. Мова йде не тільки про окуповану Херсонську область, а й про інші території.

читайте такожРосія готова здати Херсон, окупанти зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з міста – АрестовичСпособи, черговість і терміни реалізації завдання визначаються військовими на засіданнях під головуванням президента України.

"Президент дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті. У який спосіб, черга, терміни — все це за військовими. Це питання піднімається на ставки Верховного головнокомандуючого — президента нашої країни. І сказати, що це тільки Херсонщина, про яку всі зараз кажуть, це не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях ставки під головуванням президента нашої країни", - підкреслив Олексій Данілов.

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Ситуація у Херсонській області

Сили оборони України 19 липня завдали артилерійських ударів по укріпрайону військ Росії біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні. Стався потужний вибух. Як розповів радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань, удар було нанесено точково по позиціях окупантів.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що Антонівський міст пошкоджено, але він підлягає подальшій експлуатації.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ продовжують проводити контрнаступальну військову операцію у Херсонській області. Українські війська мають намір здивувати ворога своєю тактикою і стратегією. Поки йде операція, гучних деталей не озвучуватимеится.

У середу, 20 липня, армія України, ймовірно, завдала ще одного удару по позиціях ворога у Херсоні біля Антонівського мосту. Над мостом помітили стовп диму. Російські окупанти заявили, що вони закривають естакаду для руху.

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