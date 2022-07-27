"Мене це хвилює": Зеленський поділився, чого очікує від нового прем'єра Британії

Володимир Зеленський про нового прем'єра Британії / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський розраховує на те, що рівень довіри між Україною та Британією абсолютно не зміниться в гіршу сторону після виборів нового прем'єра країни.

В інтерв'ю британському телеканалу Talk TV, фрагменти якого цитує The Times, український гарант підкреслив, що хотів би співпрацювати з новим прем'єром так само, як і головою британського уряду Борисом Джонсоном, який пішов у відставку.

"Необхідні такі ж тісні відносини Великобританії з Україною. Я знаю, що ці два кандидати (в прем'єри - ред.) дуже поважні, і вони користуються підтримкою народу і суспільства Великої Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, він стурбований, що при новому лідері британського уряду рівень підтримки України може зменшитися.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий самий рівень підтримки... тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень наданої британської підтримки. Британці були лідерами в такій підтримці", - зазначив він.

Відставка Бориса Джонсона

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді" за " його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великої Британії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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