У Зеленського закликали окупантів тікати чи вчитися плавати: Антонівський міст нагадує "решето"

ЗСУ обстріляли Антонівський міст, окупантам порадили тікати / Колаж фото ОПУ, Вгору, скріншот

Українські військові потужно вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині через Дніпро. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав поради окупантам, як живими покинути Україну. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Подоляк порадив російським окупантам навчитися плавати або вже тікати з Херсона.

"Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав Подоляк.

У мережі з'явилось відео, на якому видно, на скільки сильно українська артилерія пошкодила міст. Тепер естакада нагадує решето.

Удари по Антонівському мосту на Херсонщині

Нагадаємо, вночі почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ ще раз обстріляли Антонівський міст на Херсонщині. Згодом це підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що естакаду було суттєво пошкоджено. Оцінити ступінь пошкоджень можливості не було. Він додав, що окупантам буде потрібно дуже багато часу і ресурсів на відновлення мосту.

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Представниця сил Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання, адже українська артилерія спрацювала ювелірно та філігранно.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль.

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