Росіяни вдарили по Миколаєву: пошкоджені житлові будинки та центр видачі гумдопомоги

Ворог запустив ракети по Миколаєву / фото ДСНС

Ворожі війська в четвер увечері, 28 липня, потужно вдарили по приватних будинках у Миколаєві, попередньо відомо про руйнування, повідомляє у Telegram мер міста Микола Сенкевич.

"Є влучання в приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники", - написав Сенкевич.

Він додав, що більше інформації про наслідки обстрілу повідомить пізніше.

У свою чергу, голова Миколаївської ОВВА Віталій Кім підтвердив удар по приватному сектору в місті, додавши, що було також попадання в пункт видачі гумдопомоги.

"Удар по приватному сектору, в тому числі по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім.

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Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території в тому випадку, якщо захід буде продовжувати поставляти Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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