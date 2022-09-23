На Миколаївщині у окупантів викупили броньовик Тигр: Кім показав 'трофей'

Віталій Кім показав Тигр окупантів / скріншот

У Миколаївській області у окупантів РФ викупили російський бронеавтомобіль Тигр. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також показав техніку, яка перейшла на службу ЗСУ.

"У нас поповнення техніки в результаті "спецоперації". "Тигр" у нас вже третій, але перший за такою процедурою. Цей "Тигр" приїхав вже не віджатий, а куплений. Набагато легше не на "похоронні" росіянам купувати "Ладу", а можна нам продати техніку, залишитися живим, приїхати додому – і купити собі цю" Ладу", - розповів Кім.

Як уточнюють місцеві Telegram-канали, за "Тигр" Віталій Кім заплатив $5 тисяч.

"Вийшов на мене "добрий молодець", і, як тільки переконалися, що гроші дійшли, а молодець вже в "безпеці", – постимо результат. "Тигр" пройде маленьку реабілітацію і відправиться в бій", - пояснюється в повідомленні.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Віталій Кім опублікував спільне з сестрою Ольгою селфі.

"Привіт, сестричка", - підписав знімок політик. Про те, чи живе сестра Кіма в Миколаєві, і чим вона займається, нічого не відомо. Своє генеалогічне древо Миколаївський губернатор воліє тримати подалі від цікавих поглядів.

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