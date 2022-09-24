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Гранатомети, боєприпаси та дрон: ЗСУ отримали нові трофеї військ РФ, один зі "знаковим" написом

24 вересня 2022, 14:50

Окупанти втекли із захоплених позицій під час наступу армії України.

Трофейний гранатомет
Трофейні озброєння переходять на баланс ЗСУ / Скріншот відео Telegram-канал Р. Бочкала

Сили оборони України серед зброї, яку кинули війська Росії під час втечі, знайшли гранатомети, боєприпаси і навіть дрон. Причому на коробці від кинутого безпілотника було написано "Своїх не кидаємо".

Журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі опублікував відео, як українські військові продовжують знаходити озброєння, які російська армія залишила при втечі зі своїх позицій. На цей раз знайдені гранатомети, боєприпаси і дрон.

Трофейний дрон
Трофейний дрон для армії України / Скріншот відео Telegram-канал Р. Бочкала

Примітно, на коробці, в якій був сам безпілотник, написано "Своїх не кидаємо" – один з девізів, яким пишаються російські окупаційні війська.

ЗСУ "подякували" окупантам за дрон.

"Раз два три чотири п'ять, ЗСУ іде шукать відео зі свіжесенькими трофеями. Особлива дяка за дрон. Що цікаво, якщо звернути увагу, то на коробці з жроном написано "сваіх нє брасаєм". Віримо! Не "брасайтє", нам подобається", - підкреслили у СтратКомі ЗСУ.

Війна Росії проти України

У розвідці Британії повідомили, що армія України продовжує контрнаступ на східному напрямку. Війська закріпилися на правій частині річки Оскіл в Харківській області і проводять штурм Лиману в Донецькій області на схід від річки Сіверський Донець. Російські окупанти намагаються утримати захоплені землі.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що ЗСУ можуть влаштувати військам Росії оперативне оточення на трьох ділянках фронту - у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Причому, за його словами, була ситуація, коли окупанти, побоюючись українського наступу, тимчасово залишили Сватове і Кремінну.

ЗСУ 23 вересня виконали близько 290 завдань, спрямованих на ураження ворожих цілей на південному фронті. Вдалося збити штурмовик окупантів Су-25 і вертоліт Мі-8. Розтрощено близько 18 одиниць техніки противника.

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