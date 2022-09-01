Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників / скріншот

На території тимчасово окупованої Херсонщини окупанти загинули від дружнього вогню, викликаного некомпетентністю з боку командування.

Група російських розвідників згоріла в посадці в результаті нищівного обстрілу своїми ж запальними снарядами, пише 24 канал.

За інформацією видання, під час бойового виходу російської розвідгрупи командир одного з передових підрозділів отримав наказ зі штабу обстріляти позиції ЗСУ запальними снарядами. Офіцер передав координати артилерії, але зробив у них помилку, на яку йому вказали підлеглі, але артилерія ворога відпрацювала по тій точці, на яку вказав недосвідчений командир.

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Всі снаряди пішли в посадку, де ховалися російські розвідники-спецпризначення.

Від покарання командира "врятували" бійці ЗСУ

У ніч перед виїздом в Херсонську область в місце, де знаходилися керівники окупаційної армії, прилетіли ракети GMLRS. Практично всі призначені для роботи в комісії з розслідування інциденту загинули. Ті ж, кому вдалося вижити, миттєво забули про свої плани і зосередилися на власному виживанні.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.

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