УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

1 вересня 2022, 10:52

У Херсонській області окупанти допомагають нашим захисникам деокупувати область.

Вибухи в Херсоні
Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників / скріншот

На території тимчасово окупованої Херсонщини окупанти загинули від дружнього вогню, викликаного некомпетентністю з боку командування.

Група російських розвідників згоріла в посадці в результаті нищівного обстрілу своїми ж запальними снарядами, пише 24 канал.

За інформацією видання, під час бойового виходу російської розвідгрупи командир одного з передових підрозділів отримав наказ зі штабу обстріляти позиції ЗСУ запальними снарядами. Офіцер передав координати артилерії, але зробив у них помилку, на яку йому вказали підлеглі, але артилерія ворога відпрацювала по тій точці, на яку вказав недосвідчений командир.

Видео дня

Всі снаряди пішли в посадку, де ховалися російські розвідники-спецпризначення.

Від покарання командира "врятували" бійці ЗСУ

У ніч перед виїздом в Херсонську область в місце, де знаходилися керівники окупаційної армії, прилетіли ракети GMLRS. Практично всі призначені для роботи в комісії з розслідування інциденту загинули. Ті ж, кому вдалося вижити, миттєво забули про свої плани і зосередилися на власному виживанні.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:09

Седокова виклала свої "м'ячі": репер-любитель ракет з Одеси Джиган оцінив

10:55

В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматологаВідео

10:52

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

10:45

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

10:24

В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

Реклама
10:03

Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в ЕнергодаріВідео

09:59

"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

Реклама
06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

02:40

Морози і снігопад: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

01:34

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогівВідео

01:04

Красиві і успішні: 3 жінки гороскопу, які викликають заздрістьВідео

00:51

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

31 серпня, середа
23:53

Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - ПентагонВідео

23:35

Гороскоп на вересень 2022: Діви притягнуть до себе гроші та випромінюватимуть любовВідео

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - ЖдановВідео

22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

22:38

У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФВідео

22:29

Гороскоп на серпень 2022 для Львів: повернення боргів, курортний роман і розставанняВідео

Реклама
22:18

На Донбасі росіяни вчать українських дітей вбивати - мер

22:08

Шоу триває: біля Антонівського мосту гримлять нові вибухиВідео

22:04

Путініст Буйнов опинився на лікарняному ліжкуВідео

21:56

Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагнозВідео

21:29

Купатимуться в грошах: які 3 імені несуть багатство та грошовий успіх для кожногоВідео

21:19

Гидує нормами людяності: РФ застосовує проти України всі види зброї - ЗеленськийВідео

21:15

Екстрасенс спрогнозував, що чекає українців взимку і коли буде перемога над РФ

21:05

"Спека починається": у Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ по всьому фронтуВідео

20:50

Надія Бабкіна на фото скривила мерзенну усмішку біля руїн драмтеатру в МаріуполіВідео

20:48

Сергій Стерненко. Як українські партизани ліквідують колаборантівВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти