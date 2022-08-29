На Півдні авіація знищила десятки окупантів, "Ураган" і "Панцир" ворога

28 серпня авіація ЗСУ завдала вісім ударів по ворогу / Фото УНІАН

Збройні Сили України 28 серпня завдали вісім ударів авіацією в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового на Півдні та знищили живу силу й техніку ворога.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра ліквідовано 41 російського окупанта. Також знищено багато техніки окупантів, а саме:

2 безпілотних літальних апарати;

танк Т-72;

РСЗВ "Ураган";

зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1";

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-з";

станцію радіоелектронної боротьби;

6 одиниць авто-бронетехніки.

Як повідомляв Главред, захисники України 24 серпня вдарили по Каховському мосту і системам ППО росіян. Був знищений склад боєприпасів, також ЗСУ завдали удару по командно-спостережному пункту ворога.

Видео дня

23 серпня ЗСУ знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на Півдні. Йдеться про Антонівський міст та міст через Каховську ГЕС.

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