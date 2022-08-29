На Півдні авіація знищила десятки окупантів, "Ураган" і "Панцир" ворога

Захисники України продовжують потужно бити по російських окупантах на Півдні. 28 серпня ЗСУ завдали вісім ударів авіацією.
Збройні Сили України 28 серпня завдали вісім ударів авіацією в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового на Півдні та знищили живу силу й техніку ворога.
Як повідомляє Оперативне командування Південь, ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра ліквідовано 41 російського окупанта. Також знищено багато техніки окупантів, а саме:
- 2 безпілотних літальних апарати;
- танк Т-72;
- РСЗВ "Ураган";
- зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1";
- самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-з";
- станцію радіоелектронної боротьби;
- 6 одиниць авто-бронетехніки.
Як повідомляв Главред, захисники України 24 серпня вдарили по Каховському мосту і системам ППО росіян. Був знищений склад боєприпасів, також ЗСУ завдали удару по командно-спостережному пункту ворога.
23 серпня ЗСУ знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на Півдні. Йдеться про Антонівський міст та міст через Каховську ГЕС.
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