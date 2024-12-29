Російський 'Фенікс' згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ

Коротко:
- На Донеччині знищено телекомунікаційне обладнання РФ
- Зруйновані три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом
На окупованій території Донеччини знищено телекомунікаційне обладнання армії країни-агресора Росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники", - йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що через пожежу, яка сталася на території Ленінградської області РФ, поплавилося обладнання для стільникового зв’язку. Також зруйновані вогнем три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області держави-агресора.
"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", - підкреслили у ГУР.
Пожежа в РФ - відео:
Операції ГУР - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 грудня стало відомо, що українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблоковані.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.
Крім того, 27 грудня в Головному управлінні розвідки МО України оприлюднили деталі операції зі знищення ворожих офіцерів. Бійці потужним ударом HIMARS не дали завершити окупантам нараду на Запоріжжі.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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