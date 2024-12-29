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Російський "Фенікс" згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ

Марія Николишин
29 грудня 2024, 16:32
586
Важливий процес – це ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку РФ.
Російський 'Фенікс' згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ
Знищення обладнання РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • На Донеччині знищено телекомунікаційне обладнання РФ
  • Зруйновані три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом

На окупованій території Донеччини знищено телекомунікаційне обладнання армії країни-агресора Росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Зазначається, що через пожежу, яка сталася на території Ленінградської області РФ, поплавилося обладнання для стільникового зв’язку. Також зруйновані вогнем три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області держави-агресора.

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", - підкреслили у ГУР.

Пожежа в РФ - відео:

Російський 'Фенікс' згорів: у ГУР повідомили про знищення обладнання РФ

Операції ГУР - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 грудня стало відомо, що українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблоковані.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Крім того, 27 грудня в Головному управлінні розвідки МО України оприлюднили деталі операції зі знищення ворожих офіцерів. Бійці потужним ударом HIMARS не дали завершити окупантам нараду на Запоріжжі.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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