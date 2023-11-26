Росіяни продовжують просуватися під Авдіївкою: в ISW розповіли про критичну ситуацію

Українські сили відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки.

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Окупанти просувають до Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

В Інституті вивчення війни повідомили, що 25 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили наступальні дії.

Згідно із геолокаційними кадрами ISW, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2 (обидва на південний схід від Авдіївки), біля Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

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Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), Степового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на Авдіївському напрямку, але вони все ще ведуть піхотні атаки.

Карта бойових дій / фото: ISW

Нагадаємо, що Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку. Російським окупантам не вдасться досягти швидкого просування в районі Авдіївки Донецької області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Під Авдіївкою бійці ЗСУ виснажені, а росіяни йдуть як зомбі. Після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику.

В ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті біля Авдіївки. В ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку. Проте останнім часом їхні атаки в цьому напрямку стали менш інтенсивними.

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