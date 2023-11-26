Путін - дуже боягузливий: у РФ є слабке місце, яке впливає на війну-Подоляк

У Росії дуже слабка управлінська вертикаль, що показав заколот Пригожина, коли Путін сам шокував свою ж "еліту", сказав Михайло Подоляк.

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Путін дуже слабкий і психологічно вкрай боягузливий - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України вибудувала жорсткий режим, схожий на сталінський СРСР, і в цьому її перевага. Головний недолік, який суттєво впливає на війну, слабкість Володимира Путіна. Проблеми російської держави нинішня політична "еліта" вирішити не може. Такою думкою поділився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє УНІАН, він розповів про те, що Кремль зробив суспільство в РФ таким, що воно не ставить зайвих питань і віддає все для реалізації цілей російської влади.

"Ось в цьому сила Росії: невичерпний ресурс людей, які не задають питань, які готові жити у таборі, які готові підкорятися, які готові не конфліктувати із владою. Це сила, тому що у тебе є великий обсяг живого ресурсу, який не шкода витрачати", - вважає Подоляк.

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Що стосується слабкого місця у Росії, чиновник бачить його в позиції президента – Володимира Путіна, який виявився вкрай нестійким лідером.

"Я бачу вкрай слабку системну управлінську вертикаль, за винятком окремих персонажів. Решта звичайно не відповідають тим викликам, які зараз стоять перед Росією. Я бачу абсолютно психологічно нестійкого авторитарія, який ідеологічно досить примітивний, із точки зору риторики дуже слабкий і психологічно вкрай боягузливий. Ми побачили це по пригожинському заколоту, коли Путін шокував свою ж еліту", - зазначив Подоляк.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що поточна проблема політичної верхівки РФ на чолі з Путіним не може вирушуватися тими людьми, які зараз там при владі. І їхні рішення дуже сильно впливають на якість роботи російської системи.

"Заклики" Путіна до "перемовин" із Україною

Директор Росії Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті Великої двадцятки. Керівник Кремля звинуватив Україну в "небажанні вести перемовини" із російською владою на умовах агресора.

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни. Москва повинна забрати свої війська з суверенних українських територій.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що перемовини із Росією вести небезпечно. На його думку, якщо з'явиться хоча б натяк на діалог, Москва спробує "добити" Київ і буде "просити віддати" 5 регіонів.

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