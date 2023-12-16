Легіон "Свобода Росії" пообіцяв усунути Путіна від влади.

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Російські добровольці анонсували повалення Путіна військовим шляхом / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Instagram legion.liberty

Кремль боїться партизан. Таку думку висловив боєць з позивним "Цезар", який воює у складі легіону "Свобода Росії". Про те, як вони будуть звільняти Росію, він розповів в інтерв'ю The Sun.

Максим Андронніков повідомив про великі плани на наступаючий Новий рік. За його словами, Росія вже готова вибухнути і саме його легіон "запалить її гніт в 2024 році".

Батальйон російських добровольців під командуванням 49-річного "Цезаря" воює на боці України у війні проти РФ. Вони вже заходили рейдом на територію Росії в кінці травня, а також "звільнили" там кілька сіл.

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В інтерв'ю, яке Андронніков дав в одному з бункерів недалеко від лінії фронту, він розповів, що в боротьбі за свободу Росії вони однозначно здобудуть перемогу над кремлівським режимом. На даний момент, за його словами, партизани активізують секретні операції і проводять підготовку до збройної боротьби.

На думку командира батальйону, змінити владу в Росії може тільки сила, саме з цим пов'язана боязнь Путіна партизанів.

"Ми налякали їх, і вони полюють на нас не тільки на передовій, а й скрізь, де тільки можуть знайти наших воїнів. Де б ми не знаходилися, нас атакують всілякі ракети, бомби і артилерійські снаряди", — говорить "Цезар".

Плани на 2024 рік

Андронніков стверджує, що обов'язком його народу є допомога Україні і звільнення Росії. Він також відкрив завісу таємниці і додав, що секретних операцій в тилу ворога буде більше, після чого в певний день відбудеться прорив, коли всі соратники всередині Росії допоможуть легіону. "Цезар" переконаний, що це саме вони підпалюють комісарів і підривають залізниці, військову інфраструктуру.

Немає іншого способу зупинити цю трагічну війну, крім сили. Ми допоможемо перетворити російське суспільство в бомбу, а себе - в детонатор. Ми прорвемося в Росію, і ця бомба вибухне. Ми дуже віримо в нашу перемогу. Ми дійсно віримо, що ми на правильній стороні. Ми боремося за світло, а не за темряву", — підсумував боєць легіону "Свобода Росії".

Боротьба російських добровольців

Нагадаємо, в травні легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" провели військову операцію на території Бєлгородської області. Вони працювали над створенням "смуги безпеки" для захисту мирних українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Незабаром стало відомо, що Легіон і добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Бєлгородській області і розпочали штурм населеного пункту Грайворон.

Потім, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що рейд в регіон показав уразливість російської держави і тепер слід очікувати нових походів добровольців.

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