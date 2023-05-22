Легіон свобода Росії та РДК звільнили Гору-Поділ і штурмують Грайворон на Білгородщині

Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Білгородській області і почав штурм населеного пункту Грайворон.
Як повідомляє пресслужба Легіону, бійці продовжують проводити свою військову операцію.
"Гора-Поділ пройдена! Легіон з РДК приступили до штурму н/п Грайворон, Бєлгородської обл. Росія буде вільною!"- підкреслюється в повідомленні.
Примітно, від Грайворона до Бєлгорода – 80 кілометрів.
Ситуація в Білгородській області
22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області.
Також вказується, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.
Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон у Білгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки що неможливо.
У Білгородській області чути стрілянину і вибухи.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.
Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Білгородській області:
Інші новини: