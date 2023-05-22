Легіон свобода Росії та РДК звільнили Гору-Поділ і штурмують Грайворон на Білгородщині

Російські ополченці продовжують просування Білгородською областю, виконуючи свої спеціальні завдання щодо звільнення регіонів від режиму Путіна.

https://glavred.net/world/legion-svoboda-rossii-osvobodil-goru-podol-i-shturmuet-grayvoron-na-belgorodshchine-10472200.html Посилання скопійоване

Легіон Свобода Росії пройшов ще один населений пункт в Бєілгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, DeepState

Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Білгородській області і почав штурм населеного пункту Грайворон.

Як повідомляє пресслужба Легіону, бійці продовжують проводити свою військову операцію.

"Гора-Поділ пройдена! Легіон з РДК приступили до штурму н/п Грайворон, Бєлгородської обл. Росія буде вільною!"- підкреслюється в повідомленні.

відео дня

Примітно, від Грайворона до Бєлгорода – 80 кілометрів.

Ситуація в Білгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Також вказується, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон у Білгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки що неможливо.

У Білгородській області чути стрілянину і вибухи.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Білгородській області:

Інші новини: