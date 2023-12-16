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Взяли приклад з ХАМАСу: Росія буде по-новому атакувати Україну

Єлизавета Бельмас
16 грудня 2023, 21:17
Очікування масованих ракетних обстрілів, як минулого року, ймовірно відходить на другий план. Росія змінює тактику.
Росія буде по-новому атакувати Україну
Росія буде по-новому атакувати Україну / колаж: Главред. фото: УНІАН

Незважаючи на те, що вся Україна готувалася до відновлення масованих ракетних ударів по енергетиці з досвіду минулої зими, окупанти, мабуть, вибрали нову тактику і пішли по стопах ХАМАСу. Про це повідомляє видання Defense Express.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що за 16 днів грудня 2023 року росіяни випустили по Україні 291 БПЛА, 249 з яких вдалося збити. Крім іншого, вони випускали ракети з комплексів С-300 і С-400.

У виданні стверджують, що Москва повністю копіює тактику ХАМАС, який обстрілював Ізраїль некерованими ракетами. Про це говорить "копійчаний" терор українських міст Шахедами і зенітними ракетами 48Н6. Терором такі обстріли називати можна тому, що метою такого озброєння може стати тільки місто.

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Нова тактика росіян

Ракета 48Н6 в якості балістичної зброї на дальності понад 280 км втрачає радіокомандне управління на висоті 4 метрів і просто падає в район наведеної цілі. Як правило, такі обстріли проходять вночі, коли у громадян мінімізована можливість дістатися до укриття за час підльоту ракети в кілька хвилин.

Вартість даних зенітних ракет для Кремля можна порівняти з ракетами типу "КАССА" з водопровідних труб, які виготовляв ХАМАС.

За підсумком, відповідати на запуск БПЛА можна мобільними групами ППО, що працюють на вогні зенітних гармат і кулеметах, а ось перехопити дешеву ракету 48Н6 можна тільки дорогою протиракетою. Перехоплення десяти таких цілей двома MSE за допомогою Patriot обійдеться Україні в близько 60 млн доларів на одну ціль.

Як наслідок, єдиним варіантом ефективної боротьби з обстрілами ЗРК С-400 є пряме знищення комплексу, а для цього необхідне узгодження західних партнерів на зняття заборони використання зброї на території РФ.

Атаки на Україну в грудні

Нагадаємо, після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці 8 грудня в Київській області гриміли вибухи. Працювали сили ППО. Як повідомив голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко, РФ завдавала ударів крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

Після, у ніч на 11 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Всі ворожі цілі були збиті силами ППО. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, РФ запустила безпілотники типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Також, в ніч 14 грудня в Києві прогриміли потужні вибухи. Напередодні повітряні сили попередили громадян про пуски ракет у напрямку столиці. Станом на 15.50 у Києві та області тривала повітряна тривога. О 16: 15 місцева влада оголосила відбій.

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