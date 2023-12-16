Військова підготовка для жінок: які нововведення передбачає законопроєкт про мобілізацію

Мар’яна Безугла, народна депутатка від "Слуги народу", оприлюднила напрацювання законопроєкту щодо рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.
В напрацюванні передбачено військовий облік та військова служба для жінок. Посадовці створюють "реалістичну модель" законопроєкту перед його поданням до Верховної Ради.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
- Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
- Базова загальновійськова підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
- Військова служба під час воєнного стану: У час дії воєнного стану жінки можуть бути залучатись до проходження військової служби, але на бойові посади - тільки за добровільною згодою.
Законопроєкт враховує деякі виняткові обставини, коли жінки можуть бути звільнені від проходження базової військової підготовки. Серед цих обставин – вагітність та догляд за дитиною, що визначені як підстави для відстрочення від військових занять у цьому законодавчому проєкті.
Наразі документ перебуває на етапі формування "реалістичної моделі", а після цього планується його подання до Верховної Ради для подальшого розгляду та прийняття.
Зміни у мобілізації в Україні
Нагадаємо, на засіданні Ставки, яке очолює Володимир Зеленський, планується розгляд нових пропозицій і програм у сфері мобілізації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у своєму інтерв'ю для BBC Україна.
Як повідомляв Главред, у Верховній Раді України розробляють новий законопроект щодо мобілізації, в якому планується включити співробітників освітньої сфери до складу Збройних Сил. Проте в мобілізації передбачають залучати лише тих, хто працює на неповну ставку.
Також міністр оборони, Рустем Умєров, підкреслив важливість залучення місцевих органів влади до проекту рекрутингу, щоб посилити залучення спеціалістів у Сили оборони. Він висловив сподівання на більш активну підтримку з боку місцевої влади під час мобілізаційних заходів.
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