Військова підготовка для жінок: які нововведення передбачає законопроєкт про мобілізацію

Новий законопроєкт щодо військової служби в Україні передбачає ряд змін для жінок та зазначає певні вимоги та обмеження.

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Нововведення для жінок у законопроєкті про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Мар’яна Безугла, народна депутатка від "Слуги народу", оприлюднила напрацювання законопроєкту щодо рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

В напрацюванні передбачено військовий облік та військова служба для жінок. Посадовці створюють "реалістичну модель" законопроєкту перед його поданням до Верховної Ради.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:

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Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. М еханізм обліку визначається Міністерством оборони. Базова загальновійськова підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. Військова служба під час воєнного стану: У час дії воєнного стану жінки можуть бути залучатись до проходження військової служби, але на бойові посади - тільки за добровільною згодою.

Законопроєкт враховує деякі виняткові обставини, коли жінки можуть бути звільнені від проходження базової військової підготовки. Серед цих обставин – вагітність та догляд за дитиною, що визначені як підстави для відстрочення від військових занять у цьому законодавчому проєкті.

Наразі документ перебуває на етапі формування "реалістичної моделі", а після цього планується його подання до Верховної Ради для подальшого розгляду та прийняття.

Зміни у мобілізації в Україні

Нагадаємо, на засіданні Ставки, яке очолює Володимир Зеленський, планується розгляд нових пропозицій і програм у сфері мобілізації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у своєму інтерв'ю для BBC Україна.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді України розробляють новий законопроект щодо мобілізації, в якому планується включити співробітників освітньої сфери до складу Збройних Сил. Проте в мобілізації передбачають залучати лише тих, хто працює на неповну ставку.

Також міністр оборони, Рустем Умєров, підкреслив важливість залучення місцевих органів влади до проекту рекрутингу, щоб посилити залучення спеціалістів у Сили оборони. Він висловив сподівання на більш активну підтримку з боку місцевої влади під час мобілізаційних заходів.

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