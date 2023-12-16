'В 2024 році не завершиться': Коваленко спрогнозував перебіг війни і її тривалість

Війна в Україні є унікальною, оскільки вона розпочалась гібридним шляхом і перейшла у повномасштабне протистояння.

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Військовий аналітик розповів, доки триватиме війна / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 43 окрема механізована бригада, facebook.com

Підстав вважати, що війна в Україні завершиться швидко немає. Вона триватиме в 2024 році та може продовжитися в 2025 і 2026 роках. Про це розповів в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ніхто не каже, що війна завершиться дуже швидко. Тут виникає питання про те, що таке затяжна битва: наприклад, чи була довгою Друга світова чи Афганська війна, або якою була Сторічна війна між Францією і Англією – довгою, короткою чи середньостроковою. Тут у кожного своє сприйняття", - зазначив Коваленко.

Згідно з його аналізом, війна в Україні розпочалася гібридним шляхом в 2014 році та перейшла у повномасштабну фазу в 2022 році. Він підкреслив унікальність ситуації, оскільки війна пройшла кілька фаз.

"Це унікальний випадок розділення війни на фази гібридного та повномасштабного відкритого конфлікту. Я більш ніж впевнений, що в 2024 році війна не завершиться. Якщо у нас хтось мріє про те, що наступного року ми переможемо, то змушений розчарувати і сказати, що це не так. Ба більше, у перспективі війна продовжуватиметься в 2025 році та перейде у 2026-й", - додав він.

Військовий аналітик вважає, що у 2024 році війна перейде у війну на виснаження. ЗСУ намагатимуться знищити та ослабити російських окупантів, щоб знизити їхні можливості проведення наступальних операцій. Після цього українські захисники зможуть перейти до наступу.

"Наступний рік стане фазою знищення та знекровлення російських окупантів. Буде робота над зниженням їхніх можливостей щодо проведення наступальних операцій. Це переважно оборонні дії, які будуть спрямовані на нівелювання їхнього потенціалу. Умовно кажучи, це війна на виснаження. Потім будуть вже наші наступальні операції. Проте все залежатиме від того, наскільки ефективно ми скористаємося попередньою фазою", - сказав військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо термінів війни:

Експерт також підкреслив, що мобілізація нікого не омине. Історичний досвід показує, що в разі окупації країни існує ризик масштабного геноциду, подібного Голодомору, який забрав життя мільйонів людей. Олександр Коваленко закликав усіх бути готовими до оборони своєї країни, наголосивши на тому, що "іноді мільйон може зберегти життя десяти майбутніх мільйонів".

Війна в Україні

Нагадаємо, з жовтня війська Росії зазнали великих втрат у боях за Авдіївку, але цифра 13 тисяч загиблих може бути навіть більшою. Незважаючи на це, влада РФ встановила новий термін захоплення міста. Олексій Гетьман вказав, що початковий дедлайн було призначено до пресконференції Путіна, а новий термін - до президентських виборів у Росії.

Крім цього, Україна змінює стратегію на користь захисту та завдання максимальної шкоди окупантам, замість активної деокупації. Збереження життів захисників і завдання шкоди ворогу стали пріоритетом.

Як повідомляв Главред, ситуація на Куп'янському напрямку стає дуже напруженою. Війська окупантів розпочали масований наступ, атакуючи бронеколонами в районі Синьківки.

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