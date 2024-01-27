Росіяни шкодують, що зайшли в Крохмальне: Фітьо розповів, як ЗСУ виграли позиції

Окупанти захопили населений пункт у Харківській області, проте успіху їм це не принесло.

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Росіяни шкодують, що зайшли в Крохмальне / колаж: Главред, фото: скріншот

Російські загарбники, найімовірніше, шкодують про своє рішення зайти в Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове. Тепер ЗСУ знайшли більш вигідні позиції, звідки можуть завдавати ударів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо.

За словами Фітьо, окупанти всіма силами намагаються досягти "перемог" перед виборами, які незабаром відбудуться в Росії, тому роблять спроби захоплення навіть "шматочків" землі, як, наприклад, Крохмальне.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю також додав, що росіяни подавали це "досягнення" як велику перемогу, хоча за фактом уже пошкодували про те, що зайшли туди, бо це дало ЗСУ вигідні позиції для їхнього знищення.

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"Наші захисники з більш вигідних рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме за цифрами втрат в особовому складі", - сказав Фітьо.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, засвідчили, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне, що розташований на лінії Кремінна-Сватове (20 км на північний захід від Сватового). Раніше російські так звані воєнкори повідомляли, що українські війська відійшли з позицій поблизу цього населеного пункту.

Також, Росія може атакувати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей найближчими тижнями. Атаку на Харківську область окупанти здійснять з метою відволікання українських військ від Куп'янського напрямку. Про це повідомив глава Генерального штабу Сил оборони Естонії і полковник Ееро Ребо

Крім іншого, РФ хоче перекинути окупантів на кордон з Україною у трьох своїх областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Ворог формує загони з прикордонників. Їх планують перекинути на кордон у Брянській, Курській і Бєлгородській областях.

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